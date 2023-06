Junak finala lige prvakov ne živi kot običajen nogometni zvezdnik SiOL.net 26-letni nogometaš Rodri, ki je v zadnjem finalu lige prvakov med Inter Milanom in Manchester Cityjem slednjemu priigral sploh prvo lovoriko za klub v najprestižnejšem klubskem tekmovanju na svetu in postal veliki junak sinjemodrih, svojega zasebnega življenja ne živi kot običajen nogometni zvezdnik, ampak je znan po skromnosti in življenju daleč od oči javnosti.

