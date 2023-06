V DZ posvet za boljšo prihodnost starejših in upokojencev Lokalec.si V DZ bo potekal posvet za boljšo prihodnost starejših in upokojencev, na katerem bodo spregovorili o spremembah pokojninskega in zdravstvenega sistema, predupokojitvenih aktivnostih ter pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob tem pričakuje predloge konkretnih ukrepov pristojnih ministrstev. Na posvetu bo sodelovalo več nevladnih organizacij, ki deluje ...

