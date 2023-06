“Za društvo 1. oktober je to slavnostni dan, saj bomo oddali skladovnico več kot 10 tisoč podpisov podpore, ki so bili oddani na upravnih enotah v podporo zakonu za zvišanje pokojnin, ki smo ga vložili konec marca”, je na uvodu današnje novinarske konference z zadovoljstvom povedal Pavel Rupar. En mesec so rabili, da so dosegli kvoto. “Vsem, ki so oddali podpis se iskreno zahvaljujem.” Tako velik ...