(VIDEO) “Ignorirajo nas” – Ruparjevi, ki jih Urška Klakočar ni spustila v parlament, pred DZ-jem peli Slakovega Čebelarja topnews.si -Iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta danes v zakonodajni postopek vložila predlog zakona za izredno zvišanje pokojnin. V mesecu dni so zbrali 10.278 podpisov, so predstavniki organizacij povedali na današnji novinarski konferenci pred DZ. Nekaj podpornikov se je udeležilo tudi slovesne predaja podpisov v državni zbor. Ob tem so zapeli tudi neuradno himno […]...

