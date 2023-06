Srbska pevka Seka Aleksić je držala besedo in na valeto v Beogradu pospremila zasmehovano romsko deklico Mio. S tem je želela zapreti usta vsem, ki so se na deklico spravili zaradi njenega porekla – prav zaradi porekla je namreč ostala tudi brez spremljevalca na valeti. Pa ne le Seka, ta primer medvrstniškega nasilja so obsodili […]