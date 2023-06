FOTO in VIDEO: Sošolci so jo, ker je Rominja, žalili in poniževali, zdaj jo je na valeto pospremila Seka Aleksić Lokalec.si Seka Aleksić je naredila, kar je obljubila in romsko deklico Mio, ki so jo sošolci žalili, pospremila na valeto. Na valeto pa pravzaprav nista prišli sami. Tja sta se zaradi Mie odpravila tudi igralca iz serije Igra usode Stevan Piale in Ammar Mešić. Seka je deklici prinesla tudi šopek cvetja. Seka je na Twitterju objavil nekaj posnetkov in fotografij, kako so šli na valeto. “Mi, odrasli, smo vs ...

