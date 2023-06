Vlada in sindikati javnega sektorja znova za pogajalsko mizo N1 Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Sindikalna stran je pred pogajanji znova izpostavila tudi vprašanje letošnjega regresa za letni dopust. Vlada bo sicer po napovedih ta teden predstavila predlog novele zakona o javnih uslužbencih.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Janez Janša

Pavel Rupar