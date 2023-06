Visokošolski sindikat bo danes in v sredo znova stavkal na vseh treh javnih univerzah. Osrednji stavkovni shod v Ljubljani bo ob 11. uri na fakulteti za družbene vede, v sredo pa bodo na posameznih fakultetah potekali različni dogodki. Osrednja stavkovna zahteva je odprava plačnih nesorazmerij, kritični so tudi do nove visokošolske zakonodaje.