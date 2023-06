Urbaniji in Grahu Whatmoughu spodletelo: Janšev odvetnik Matoz ostal brez donosne pogodbe z RTVS Reporter Novi svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v internem informatorju objavil svoj poslovnik. Obenem je objavil tudi sklep dopisne seje, na kateri so zavrnili svetovanje Odvetniške družbe Matoz. Svetniki RTVS so se namreč na dopisni seji, ki je potekala č

Sorodno