Svet RTVS “sprejel odločitev, da storitev Odvetniške družbe Matoz ne bo uporabljal” topnews.si Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) se nadaljujejo postopki konstituiranja novih upravljavskih organov. Objavljena sta razpisa za vse člane uprave. Novi svet RTVS je medtem v internem informatorju objavil svoj poslovnik in pozval pristojne k imenovanju članov finančnega odbora. Na prvi dopisni seji pa so zavrnili svetovanje Odvetniške družbe Matoz. Svetniki RTVS so se namreč na dopisni […]...

Sorodno