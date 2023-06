Nevladne organizacije s področja kulture so danes na mariborske mestne svetnike in svetnice naslovile javno pismo, v katerem jih ob napovedanem zmanjšanju občinskega financiranja pozivajo k prevzemanju odgovornosti. "Ne moremo pristajati na izjave, da denarja ni. Denar je, ampak je usmerjen v napačne stvari," so zapisali.