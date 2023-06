Vrata zapira priljubljena gostilna: "Izsiljevanje je postalo nevzdržno" zurnal24.si "Kljub temu da smo želeli pogodbo za 10 let, so se lastniki gostilne odločili, da nam jo podaljšujejo le za eno leto, zato je nenehno izsiljevanje s tem, da bodo prodali gostilno in nam odvzeli možnost najema, postalo nevzdržno. (...) V takšni situaciji se raje umaknemo in gradimo novo zgodbo, na drugi lokaciji," so navedli.

