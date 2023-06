Zapira se gostilna na legendarni lokaciji Lokalec.si S 1. julijem bo vrata zaprla priljubljena Gostilna Rožnik na ljubljanskem Cankarjevem vrhu, je prek družbenega omrežja Facebook sporočil trenutni najemnik gostilne. Med razlogi za to je omenil razmere na trgu, dvig cen energentov, nenormalno zvišanje najemnine in rast stroškov dela. Bodo pa ekipo kljub temu preselili na novo lokacijo. “Žal vam moramo sporočiti, da se poslavljamo,” so zapisali tren ...

