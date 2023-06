FOTO: Intervencija na Valvazorjevi ulici, na delu več gasilskih vozil Maribor24.si Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je bilo, danes, okoli 21.30 javljeno, da je prišlo do požara na Valvazorjevi ulici v Mariboru. Na kraju je več gasilskih vozil in policija. Več sledi…

Sorodno















Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Pavel Rupar