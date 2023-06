Ob 18.37 so v naselju Gortina, občina Muta, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Radlje ob Dravi in KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorje in nudili pomoč reševalcem ZRCK, ki so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.