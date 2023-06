Do septembra se zapira del Šmartinske ceste 24ur.com Zaradi rekonstrukcije bo predvidoma do septembra popolnoma zaprt del Šmartinske ceste v ljubljanskih Sneberjah. Obvoz za vozila je urejen preko avtoceste in hitre ceste med avtocestnima priključkoma Sneberje in Nove Jarše, pri čemer vinjeta ni potrebna.

Sorodno Omenjeni Ljubljana

vinjete Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Rašo Nesterovič

Beno Udrih

Saša Vujačič