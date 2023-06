Do septembra bo del Šmartinske ceste v Sneberjah popolnoma zaprt RTV Slovenija Zaradi rekonstrukcije je do predvidoma septembra popolnoma zaprt del Šmartinske ceste v ljubljanskih Sneberjah. Obvoz za vozila je urejen preko avtoceste in hitre ceste med avtocestnima priključkoma Sneberje in Nove Jarše, pri čemer vinjeta ni potrebna.

