V skladu s posebno odredbo za čas intervencije po poplavah bo več trgovin odprtih tudi danes, čeprav je nedelja. Odprtih bo vseh 91 trgovin Hofer, in sicer med 8. in 15. uro. Ostale trgovine so danes v večini odprte samo na ogroženih območjih. Več jih bo odprtih jutri, zaprte pa bodo načeloma na praznični torek. Razen Hoferja danes odprte samo trgovine na ogroženih območjih Pri Mercatorju so se od ...