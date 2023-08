Večina trgovin je danes zaprtih, razen nekaj dežurnih in izjemoma nekaj poslovalnic Tuša in Spara. Medtem ko je Spar odprl le enoti v Komendi in Muti, je Tuš odprl tudi nekaj franšiznic poslovalnic pri nas. Med drugim lahko v dopoldanskih urah obiščete Tuš market Reka (Hoče), Tuš Market Brigita (Maribor) in Tuš Market Kramberger (Pernica). Podrobnosti lahko preverite na njihovi spletni strani. Odp...