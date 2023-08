Letošnja neurja s točo niso prizanesla hmelju. Že v začetku maja je toča močno prizadela hmeljišča v Šmarjeti pri Celju, konec maja pa še v Spodnji Savinjski dolini. Tedaj so se vsa pridelovalna območja soočila tudi s poplavami. Toča in veter sta škodo povzročala tudi junija in julija, je za STA povedala specialistka za hmelj Irena Friškovec. Veter ni prizanesel nobenemu pridelovalnemu območju Kot ...