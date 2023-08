Ljudje, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, poleg finančne in materialne pomoči potrebujejo tudi psihosocialno pomoč. To so jim takoj ponudili psihologi civilne zaščite in prostovoljci, v sredo pa bo organizacijo nudenja psihosocialne pomoči prevzelo ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Ministrstvo in NIJZ morata zagotoviti vsaj sedem ekip, ...