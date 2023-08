Civilna zaščita Skavte vključila v organizacijo prostovoljcev na v poplavah prizadetih območjih Radio Ognjišče Civilna zaščita je za pomoč pri organizaciji dela prostovoljcev v poplavah prizadetih območjih v sredo vpoklicala tudi Skavte. Članice in člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov bodo tako nudili administrativno pomoč občinam in regijam ter pomagali pri koordinaciji prostovoljcev, ki so se prijavili preko aplikacije Poplave 2023. Poleg skavtov so vpoklicali tudi ...

Sorodno















































































































































































































































































































































































Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matic Tasič

Tanja Fajon

Robert Golob