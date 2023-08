To je vrtoglavi znesek, ki ga bo potrebno odšteti za dobrodelno večerjo, ki jo pripravlja Ana Roš Lokalec.si Priznana kuharska mojstrica Ana Roš Stojan ter njene ekipe restavracije Hiše Franko, bistroja Ana in Slon ter Pekarne Ana so se v luči poplav odločili za izvedbo dobrodelne večerje, navaja Siol. Večerja bo 4. septembra v bistroju Ana in Slon v Ljubljani. Na Siolu še navedejo: “Izklicna cena celotnega menija z vinsko ali brezalkoholno spremljavo znaša 520 evrov na osebo. Ker je število mest omejeno ...

Sorodno











Omenjeni Ana Roš

Hiša Franko

Ljubljana

SiOL Najbolj brano Osebe dneva Ana Roš

Primož Roglič

Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša