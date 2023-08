Bo vlada posegla v trošarine in preprečila dvig cen pogonskih goriv? Lokalec.si Vlada naj bi v sredo na dopisni seji po neuradnih informacijah posegla v trošarine in preprečila dvig cen pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Tako naj bi v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, ki se bo začelo v četrtek, cene ostale na dosedanjih ravneh, ko je treba za liter bencina odšteti 1,511 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,558 evra. Trenutne cene pogonskih goriv, ki so začele veljat ...

Sorodno













































Omenjeni Cene naftnih derivatov

Finance Najbolj brano Osebe dneva Ana Roš

Primož Roglič

Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša