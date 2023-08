Ob znižanju trošarin bencin in dizel v Sloveniji opolnoči brez podražitve Primorski dnevnik Regulirane cene pogonskih goriv bodo s četrtkom v Sloveniji ostale nespremenjene. Slovenska vlada se je namreč na dopisni seji skladno z napovedmi odločila z znižanjem trošarin ublažiti rast cen nafte in naftnih derivatov na veleprodajnih trgih. Za liter bencina bo tako treba tudi od jutri (četrtka) dalje treba odšteti 1,511 evra. Pri 50 litrih to znese 75,55 evra. Brez znižanja trošarine na 0,4134 ...

Sorodno















































































































Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Bojan Kumer

Matjaž Han

Zoran Janković

Luka Dončić