Garnbret: Nisem vraževerna, moraš verjeti v sebe in svoje sposobnosti Ekipa Janja Garnbret tudi po svetovnem prvenstvu v športnem plezanju ostaja tekmovalka, ki zaradi popolnosti vzbuja občudovanje. Na vprašanje, kako iz nastopa v nastop ohranja najvišjo raven pripravljenosti in ali si pomaga s kakšnimi posebnimi rituali, odgovarja, da ni vraževerna. "Moraš verjeti v sebe in svoje sposobnosti," je dejala za STA.



Več na Ekipa24.si

Sorodno