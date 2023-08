Janja Garnbret olajšana in zadovoljna njena.si »Letos sem prvič imela resnejšo poškodbo in okoliščine so bile nove. Kljub temu mi je uspelo doseči zastavljen cilj,« je po svetovnem prvenstvu v plezanju zadovoljna Janja Garnbret.



Več na Njena.si

Sorodno