Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je za mesec dni poenostavil pravila za pridobitev zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so jih ljudje izgubili v nedavni ujmi. To pomeni, da je mogoč predpis zdravila ali medicinskega pripomočka na daljavo, podobno kot je to veljalo v času epidemije koronavirusa, je poročal Radio Slovenija.