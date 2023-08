“Sredstva za obnovo so na razpolago, v skladu za okrevanje imamo neporabljene milijarde” Demokracija Piše: Anita Gužvič (Nova 24 TV) “Ljudje cenijo pomoč,” je v intervjuju za Radio Ognjišče dejal Janez Janša. “Žal mi je, da ne morem biti na več krajih. Slovenska solidarnost pa tudi sistem reševanja se je izkazal. V tujini se sprašujejo, ko gledajo te strašne slike in posnetke, kako to, da ni bilo več žrtev, tako da smo prvi del nesreče dobro prestali, zdaj nas čaka še drugi del – obnova,” je de

Sorodno







































































































































































































































































































Omenjeni Celje

Janez Janša

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Luka Dončić

Irena Šinko

Tanja Fajon