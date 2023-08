Uh, kako nepričakovano! Nekdanji Dončićev soigralec in veliki zvezdnik NBA razkril: Odločitev je padla ... Ekipa Latvijski košarkarski zvezdnik Kristaps Porzingis bo zaradi poškodbe stopala izpustil svetovno prvenstvo, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra potekalo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Odločitev je na družbenih omrežjih potrdil Porzingis sam.



