Prvi posnetek ukrajinskega napada na Krimski most (VIDEO) N1 Ukrajinske varnostne službe so ameriškemu CNN posredovale posnetek napada na Krimski most, ki se je zgodil 17. julija. S tem je Ukrajina prvič javno prevzela odgovornost za napad, v katerem sta po navedbah ruske strani umrla dva civilista.

Sorodno



Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Bojan Kumer

Luka Dončić

Boštjan Šefic

Janez Janša