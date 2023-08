Agent FBI-ja priznal sodelovanje s sankcioniranim ruskim milijarderjem RTV Slovenija Nekdanji vodja protiobveščevalnega oddelka FBI-ja v New Yorku Charles McGonigal je v torek na zveznem sodišču v New Yorku priznal, da je sodeloval z ruskim milijarderjem Olegom Deripasko in mu skušal pomagati, da se izogne sankcijam.

Sorodno