Janja Garnbret: Lep občutek je, ko se zbudiš ob kolajnah #foto Sportal "Moram priznati, da je lep občutek, ko se zbudiš ob kolajnah, predvsem pa ob zagotovljeni vozovnici za olimpijske igre," je tri dni po koncu svetovnega prvenstva v Bernu v Švici na druženju z novinarji razlagala Janja Garnbret, ki se iz dežele sira in čokolade vrača z dvema naslovoma svetovne prvakinje in enim naslovom podprvakinje, predvsem pa, in to ji pomeni največ, z zagotovljenim nastopom na ...

Sorodno























Omenjeni Janja Garnbret

Olimpijske igre

Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Bojan Kumer

Luka Dončić

Matjaž Han

Boštjan Šefic