"Časovnica je izjemno napeta in bo zahtevala veliko truda z naše strani. Pa tudi s strani ministrstev, ki bodo zdaj, ko se je voda umaknila, lahko začela ocenjevanje škode," je novinarjem pojasnil minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Predstavil je namreč potek pridobivanja evropskih sredstev, ki so na voljo naši državi. Kdaj bo Slovenija prejela evropski denar za sanacijo ...