Poklon duhovniku Jožefu Kleklu ob prazničnem dogodku v Črenšovcih [FOTO, VIDEO] Družina

Garda Slovenske vojske je na včerajšnji praznik Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni ob 17. uri, v imenu predsednice republike Nataše Pirc Musar položila venec k spomeniku narodnemu buditelju in duhovniku Jožefu Kleklu. S tem so izkazali čast uredniku verskega tiska in Novin, časopisa, ki je imel v tistem času pomembno vlogo pri spodbujanju slovenske narodne za...

Sorodno















































Omenjeni Nataša Pirc Musar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Josip Iličić

Jernej Vrtovec

Borut Pahor