Predvidoma od danes oddaja vlog za višjo silo in čakanje na delo Primorske novice Delodajalci bodo lahko na posebnem portalu Zavoda RS za zaposlovanje predvidoma z današnjim dnem začeli oddajati vloge za povračilo nadomestil plač iz naslova višje sile in čakanja na delo. Gre za ukrepa, ki ju je vlada v pomoč zaposlenim in delodajalcem ob nedavnih poplavah predvidela v noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

