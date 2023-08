Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je v Mozirju sestala na kriznem sestanku s predstavniki kmetov in Kmetijsko gozdarskim zavodom (KGZS) Celje. Na območju Zgornje Savinjske doline, ki spada pod KGZ Celje je škodo utrpelo približno 900 kmetij. Nekatere na območju Luč in Solčave so še vedno nedostopne. Povodenj, ki je Slovenijo prizadela, je na območju Zgornje Savinjske ...