Plinu v Črni na Koroškem je bilo izpostavljenih 32 oseb, več njih prepeljanih v bližnje bolnišnice Lokalec.si V sredo, 16. avgusta, je v popoldanskem času med izvajanjem pomoči pri odstranjevanju posledic katastrofalnih poplav na območju Črne na Koroškem prišlo do delovne nesreče, v kateri so bili udeleženi tudi pripadniki Slovenske vojske. “Med čiščenjem kletnih prostorov pod vodstvom gasilske enote je prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Plinu je bilo izpostavljenih 32 oseb, od tega 18 pripad ...

