Hrabri policist s soloakcijo usposobil oddajnike, vojska in gasilci končujejo delo RTV Slovenija Helikopterske posadke nemške in španske vojske so sklenile humanitarno misijo v Sloveniji. Tudi gasilci počasi končujejo akcije, policisti pa so med tem opisali pogumno soloakcijo policista, ki je rešil oddajnike na Koroškem.

