Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo osnutek zakona o izvajanju uredbe o enotnem trgu digitalnih storitev. Uredba bo posodobila pravila uporabe interneta. Osnutek zakona določa t. i. koordinatorja digitalnih storitev oziroma pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem uredbe. To pristojnost so podelili Agenciji za komunikacijska omrežja in ...