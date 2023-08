Piše: Tanja Brkić (Nova24tv.si) “Gre za nadaljevanje poskusov sedanje vladne koalicije, da ustavi in onemogoči kritike svojega vladanja v medijih. To so deloma naredili že s prevzemom številnih medijev in menjavami urednikov. Obvladujejo že vse medije, na spletnih omrežjih pa se še vedno pojavljajo kritike in to skušajo ustaviti,” je komentiral urednik Spletnega časopisa Peter Jančič novico o prip ...