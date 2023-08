Pogrešan je 38-letnik, žalosten zapis na njegovem Facebook profilu:”Vse, kar sem vlagal v hišo, je veliko uničilo v pol ure” Lokalec.si Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da svojci od pogrešajo 38-letnega Klemna Baloha iz Kamnika. Klemen je visok 178 cm, suhe postave, ima kratke rjave lase. Nazadnje je bil oblečen v zeleno majico s kratkimi rokavi in kratke hlače zelene barve. Od doma se je včeraj, okoli 13. ure, odpeljal z belim osebnim vozilom znamke Peugeot 308 sw, reg. številk LJ 12-NBI. “Ker z do sedaj iz ...

