Po tem ko Kamniku vremenska ujma niti malo ni prizanesla, kamniška občina ponovno žaluje. Tokrat zaradi smrti 38-letnega Klemna Baloha, ki so ga našli mrtvega v okolici Kamnika. Uradno vzrok smrti še ni znan, šlo pa naj bi za samomor. Tudi njega in njegovo družino so hudo prizadele poplave, sodeč po njegovi objavi na FB pa za to obstaja tudi odgovorna oseba. Prebivalci Šmarce so se po hudih poplav ...