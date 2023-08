Na pomoč po poplavah tudi odbojkarji: Ves čas smo v mislih premlevali, kako bi lahko še dodatno pomagali SiOL.net Ob hudi naravni katastrofi, ki je v začetku meseca prizadela Slovenijo, in misli na vse tiste, ki so čez noč ostali brez vsega, niso ostali ravnodušni niti slovenski odbojkarji, ki začenjajo svojo akcijo zbiranja sredstev. Slovenski reprezentanti so v sklad prispevali prvih 11.000 evrov, akcija pa bo trajala do 16. septembra, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

