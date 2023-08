Vratar velikana po nesreči in komi zapustil bolnišnico SiOL.net Vratarja francoskega nogometnega kluba Paris Saint-Germain Sergia Rica so danes odpustili iz bolnišnice, skoraj tri mesece po nesreči pri jahanju v Andaluziji, po kateri je padel v komo in si močno poškodoval glavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Devetindvajsetletni Španec je bil v bolnišnici Virgen del Rocio v Sevilli vse od 28. maja.

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Luka Mesec

Tanja Fajon