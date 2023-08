Raziskovalci na Inštitutu Maxa Plancka v Nemčiji so s pomočjo naprednejše tehnologije prišli do novih odkritij o izgledu slovitega Ötzija. Mož, ki je živel pred 5.300 leti, ima več skupnih prednikov z zgodnjimi anatolskimi kmeti kot s svojimi evropskimi sodobniki. To pomeni, da je Ötzi imel v nasprotju s prejšnjimi rekonstrukcijami v resnici temnejšo polt in oči, prav tako pa je bil plešast. ...