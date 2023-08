Podoba ledenega moža Ötzija drugačna od dosedanjih ugotovitev SiOL.net Znameniti ledeni mož Ötzi, ki je živel pred 5.300 leti, je glede na nove ugotovitve nemških znanstvenikov verjetno imel temno polt, temne oči in plešo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To je v nasprotju s prejšnjimi rekonstrukcijami njegove podobe, ki prikazujejo poraščenega moškega svetle polti in s svetlimi očmi.

