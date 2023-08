Švedska zaradi več sežigov Korana zvišala stopnjo ogroženosti RTV Slovenija Švedska obveščevalna agencija je zvišala stopnjo teroristične ogroženosti na drugo navišjo. Za to potezo se je odločila zaradi ostrih odzivov muslimanskega sveta na proteste v Stockholmu, na katerih so protestniki teptali in sežigali izvode Korana.

