Močna nevihta z nalivi in ponekod tudi točo je v sredo popoldne nenadoma zajela območje občin Zreče, Vitanje in Slovenske Konjice. Po besedah župana Zreč je nevihta v pol ure povzročila porast hudournikov in plazove, reki Dravinja in Ljubnica sta prestopili bregove. Nevihtna celica se je nahajala na območju med Loško Goro, Padeškim vrhom in Skomarjem. Medtem ko v Slovenskih Konjicah po besedah tam ...