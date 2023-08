Zaradi močnih nalivov je na severu in severozahodu znova nevarnost zemeljskih plazov, nekaj se jih je že utrgalo, gasilci imajo polne roke dela. Cesta na Roglo je neprevozna, kot smo že poročali. Danes so sicer nevihte precej stacionarnega značaja, zato na manjšem območju lahko pade večja količina padavin, posledično pa lahko privede do porasta hudournikov, opozarjajo vremenoslovci portala Neurje. Pogosti so tudi plazovi.